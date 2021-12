Wetter für München und Bayern: DWD-Warnung vor Glatteis

Auf den Straßen kann es aufgrund von Schnee und Frost zu Glatteis kommen. In Bayern kam es deshalb am Freitagmorgen zu einigen Verkehrsunfällen.

München - Sehr winterlich und kalt geht es ins zweite Adventswochenende in Bayern und München. Wie schon in den letzten Nächten wird es dabei durch von Westen aufziehenden gefrierenden Regen glatt auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für München und die umliegenden Landkreise eine Vorwarnung vor Glätte herausgegeben.

Der Niederschlag gehe wegen der rasch steigenden Schneefallgrenze von Schnee in gefrierenden Regen über. Am Samstagvormittag wird es aber dann deutlich wärmer – und nass. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 7 Grad soll viel Regen fallen. Der Sonntag wird wieder etwas kälter, aber dafür wohl trocken, hier und da kann es einzelne Schneeschauer geben.

Unfälle durch Schnee und Glätte

Glatte Straßen haben in den vergangenen Tagen bereits vielerorts in Bayern zu Unfällen geführt. Wie die Polizei mitteilte, seien dabei aber glücklicherweise nur überwiegend kleinere Sachschäden entstanden. In Regensburg wurde eine Frau leicht verletzt. Sie kam durch das Glatteis mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Wagen gegen ein anderes Auto.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage