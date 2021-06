Wetter für München und Bayern: DWD warnt vor schweren Gewittern in der Nacht

Nachdem es bereits am Dienstag teils heftig gewittert hat, sind auch am Mittwochabend wieder Unwetter über München hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst gibt noch nicht vollends Entwarnung.

Ein Blitz zuckt am Mittwochabend über der Münchner Fußball-Arena vom Himmel.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Zeitraum des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend vor Unwettern in München gewarnt. Bis 22.00 Uhr seien schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel zu erwarten, teilte der DWD während der ersten Halbzeit mit.

"Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 Litern pro Quadratmetern und 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Stundenkilometer und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter." Schon der Anpfiff des Spieles war im strömenden Regen erfolgt.

Vorab-Warnung vor schweren Gewittern bleibt bis tief in die Nacht bestehen

Gegen 22 Uhr beruhigte sich die Lage über der Landeshauptstadt, die Unwetter zogen nach Osten weiter. Der DWD erhielt eine Vorab-Warnung vor weiteren, vereinzelt schweren Gewittern bis 4 Uhr nachts aufrecht. "Dabei muss mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel bis 5 cm oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Vereinzelt können auch Böen bis in den Orkanbereich um 120 km/h (Bft 12) nicht ausgeschlossen werden", hieß es auf der .

Bereits am Dienstagnachmittag und Abend waren heftige Gewitter über Teile von Ober- und Niederbayern gezogen. In Ottobrunn etwa sorgte ein Hagelschauer für winterliche Straßen. Auch in München krachte es ordentlich, hier blieb es aber vornehmlich bei Regen und starkem Wind.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage