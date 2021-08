Wetter für München und Bayern: DWD warnt vor Dauerregen

Am Sonntag bleibt es in Bayern nass und trüb, zum Wochenstart wird es dann wieder etwas freundlicher.

München - Nach teils kräftigen Regenschauern in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bleibt es zum Ende des Wochenendes in München und Bayern grau und nass. Für den Süden Bayerns hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am am Samstagabend eine amtliche Warnung vor Dauerregen veröffentlicht, die bis Sonntagabend, 18 Uhr gilt.

Lokal können bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit niederregnen. Hinzu kommt nach Angaben des DWD auch örtlicher Hagelschlag. Gebietsweise können Sturmböen eine Stärke von 70 bis 70 km/h erreichen.

AZ-Leserin Erika Gößl kann Gewittern schöne Seiten abgewinnen: "Der Himmel hat geglüht und es hat gehagelt", schreibt sie zu diesem Blick von ihrem Südbalkon. © Erika Gößl

Fast schon tropisch lässt sich dann die neue Woche an: Die Temperaturen klettern über 20 Grad - bei hoher Luftfeuchte und teils ergiebigen Regenschauern, wie der DWD meldet.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage