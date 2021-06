Wetter für München und Bayern: Die Sonne setzt sich wieder durch

München - Schluss mit Blitz und Donner: Am Wochenende soll es nach Angaben der Meteorologen keine Gewitter geben - dafür zeigt sich mehr uind mehr die Sonne, die Temperaturen steigen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag bis zu 24 Grad für München. Es soll heiter und trocken bleiben, ganz ohne Wolken geht's aber nicht ab.

Am Sonntag wird's noch angenehmer und mit bis zu 27 Grad richtig sommerlich warm. Mit viel Sonne geht es dann auch in die neue Woche, bei Temperaturen bis zu 30 Grad ist am Montag jede Abkühlung willkommen