Wetter für München und Bayern: Die Sonne kehrt zurück

Nach den heftigen Regenfällen kehrt am Sonntag die Sonne zurück.

Ein Sommertag in München. In der kommenden Wochen wird es wieder sonnig.

München - Durchatmen zum Wochenbeginn - dann klettern die Temperaturen in Deutschland vielerorts erneut auf hochsommerliche 26 bis 34 Grad. "Nachdem das Tief Karin Teilen von Deutschland Regen, teilweise in großen Mengen geschenkt hat, ist nun wieder Hoch Piet in der Pole Position", sagte Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Sonntag.

Nach den heftigen Regenfällen am Samstag bleibt es am Sonntag in München eher trocken, in Südostbayern muss jedoch mit dichteren Wolkenfeldern und geringen Niederschlägen gerechnet werden. .

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage