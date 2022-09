Wetter für München und Bayern: Die Regentagen beginnen

Der Sommer ist vorbei – oder macht eine letzte Pause!? Ab Mittwoch wird es regnerisch und deutlich kühler im Freistaat. Das Wetter für München und Bayern.

In den kommenden Tagen wird es regnerisch und nass in München. (Archivbild)

München - Am Mittwoch ziehen in den Frühstunden Schauer oder Gewitter aus dem Westen auf. Ein mäßiger und böig auffrischender Wind weht aus Südwest. In Verbindung damit vor allem ab Mittag lokal Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinem Hagel und Böen bis 60 km/h. Die Temperaturen: Höchstwerte 23 bis 28 Grad.

Die zu dem Tief gehörende Kaltfront zieht am Donnerstag über den Freistaat hinweg. Und erneut kommt aus dem Westen eine Regenfront auf Bayern zu. Schon in den Frühstunden ist mit schauerartigem Regen und Gewitter zu rechnen. Es wird nur noch maximal 16 Grad warm.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage