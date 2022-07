Wetter für München und Bayern: Die neue Woche wird heiß

Nach einem angenehmen Sommerwetter am Wochenende wird es jetzt heiß. Die Temperaturen steigen deutlich über die 30-Grad-Marke. Das Wetter für München und Bayern.

München - Der Sonntag zeigt sich in Bayern von seiner schönsten Seite. Viel Sonne und nur im Norden Bayerns ein paar Schleierwolken. 23 Grad werden im Vogtland und knapp 30 Grad am Untermain erwartet.

Ab Montag steigen die Temperaturen wieder und erreichen teilweise auch die 30 -Grad-Marke. Ein kühles Lüftchen weht nur selten. Im südlichen Bayerwald soll es 26 Grad warm werden, am Untermain heiße 35 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 12 bis 19 Grad. An den Alpen gar auf 9 Grad.

Der Dienstag wird der heißeste Tag der Woche – mit bis zu 38 Grad am Untermain. Am Mittwoch ziehen dann Quellwolken auf. Das Gewitterrisiko steigt besonders im Westen und in den Alpen. Es bleibt aber warm mit 29 Grad im höheren Alpenvorland und mit 35 Grad am Main und in der Oberpfalz.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage