Wetter für München und Bayern: Die Hitzewelle hält an

Die angekündigte Hitzewelle in Bayern hält an. Erst für Donnerstag ist mit etwas Erleichterung zu rechnen.

München - Die Hitzewelle in Bayern hält an: An diesem Dienstag werden viel Sonne und noch heißere Temperaturen als an den Vortagen erwartet. Vor allem im Norden sei die Wärmebelastung teils hoch, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag. Am Untermain soll es 38 Grad heiß werden und auch andernorts sollen die Temperaturen über 35 Grad klettern.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen gegen Nachmittag und Abend vermehrt Wolken und später Gewitter. Die Temperaturen liegen voraussichtlich erneut bei 30 bis 38 Grad. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird dann gebietsweise Regen erwartet und die Temperaturen sollen auf bis zu 20 Grad fallen.

München-Temperaturen: 34 Grad am Mittwoch möglich

Am Dienstag entfaltet die Sonne ungehindert ihre volle Wirkung und es wird in München bis 32 Grad heiß, am Untermain klettert das Thermometer sogar bis auf 38 Grad.

Am Mittwoch ziehen dann gebietsweise gegen Abend Quellwolken auf. Das Gewitterrisiko steigt besonders im Westen und in den Alpen. München erwartet aber mit 34 Grad gegen Abend ein richtiger Hitzetag. Nach einer kleinen Abkühlung am Donnerstag wird der Freitag wieder sonnig, aber minimal kühler.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage