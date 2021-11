Wetter für München und Bayern: Der Winter ist da! Es schneit

Der Winter hält Einzug – auch in München. Am Freitag fiel bereits der erste Schnee, auch am Wochenende kann es weiter schneien und teilweise frostig werden.

München - Jetzt muss man sich wirklich einpacken: Am Freitagmorgen gab es den ersten Schnee in München. Und das soll auch im ganzen Freistaat so sein. Auch mit örtlicher Schneeglätte ist zu rechnen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Einen Vorgeschmack auf den Winter gab es in Bayern bereits mit Frost und gebietsweiser Glätte.

Schnee am Freitag, Frost am Wochenende?

Am Freitag schneit es dann vielerorts, in tieferen Lagen gibt es Schneeregen. Die Temperaturen liegen laut DWD-Vorhersage nur wenige Grad über Null und können bis zum Wochenende auf minus drei Grad absinken.

Meteorologe Jan Schenk vom Portal "The Weather Channel" zufolge kann es im Süden Deutschlands 20 Zentimeter Neuschnee geben, im Alpenraum bis Ende der Woche sogar 30 Zentimeter oder mehr.

In München könnte Schnee liegenbleiben

Auch in München dürfte sich der Schnee demzufolge halten, wenn auch eher in Parks, wie es heißt. Die Wetterexperten warnen vor Schneematsch auf den Straßen und vor Glätte – Obacht also beim Autofahren!

Am Samstag zieht dann laut "The Weather Channel" ein neues Tief aus dem Westen auf, das weiteren Schnee bringt. Bis zum 1. Advent, so prognostizieren die Meteorologen, halte der Winter in vielen Regionen deutschlandweit Einzug – und werde auch erst einmal bleiben.

Höchste Zeit also, sofern noch nicht geschehen, die Winterkleidung und Schlitten aus dem Keller zu holen. Die Zeichen für ein Wochenende voller Winterzauber stehen gut!

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage