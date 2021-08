Wetter für München und Bayern: Der Sommer kehrt zurück!

Nach starken Unwettern am Wochenende kehrt nun endlich der Sommer zurück. Bereits zum Wochenbeginn soll es deutlich freundlicher werden.

München - Schluss mit Schmuddelwetter in Bayern: In der neuen Woche soll der Sommer zurückkehren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von bis zu 31 Grad.

Nach den Unwettern am Wochenende wird es bereits am Montag deutlich freundlicher, an den Alpen gibt es in der zweiten Tageshälfte aber ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko.

Bis einschließlich Dienstag kann es laut DWD in Bayern immer wieder zu Regen kommen. Am Mittwoch soll sich dann voraussichtlich ein Ableger eines Azorenhochs über Deutschland breitmachen. Wie das Hoch letztlich heiße, stehe noch nicht fest, der nächste Name auf der Liste wäre aber Elfi. Bis zu 28 Grad warm könnte es bereits am Mittwoch in Teilen Bayerns werden.

Am Donnerstag seien dann Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad möglich, am Freitag sogar bis zu 31 Grad. Allerdings steige dann auch wieder das Gewitterrisiko. Ob es bereits am kommenden Wochenende zu neuen Unwettern kommen könnte, lasse sich derzeit noch nicht mit Sicherheit berechnen, so der DWD.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage