Wetter für München und Bayern: Der Frühling macht wieder Pause

Blauer Himmel und reichlich Sonne: Die vergangenen Tage waren frühlingshaft. Doch nun wird's wieder ungemütlicher, der Frühling macht vorerst Pause.

<strong>München</strong> - Ein sonniges und freundliches Wochenende liegt hinter München, ähnlich startete auch die neue Woche: Nur vereinzelt Wolken, überwiegend Sonne und Temperaturen bis zu 18 Grad. Es blieb also erstmal frühlingshaft.

Doch nun macht der Frühling eine kleine Pause, die nächsten Tage werden ungemütlicher. Am Mittwochabend schlägt das Wetter um, in der Nacht kann es auch immer wieder regnen. Dieser Trend setzt sich in den kommenden Tagen fort: bedeckter Himmel, kaum bis keine Sonne und viel Regen. Auch die Temperaturen sacken langsam ab, für Sonntag und Montag sind derzeit lediglich 13 bzw. zwölf Grad vorhergesagt.

Besser wird das Wetter dann erst wieder in der nächsten Woche, ab Dienstag zeigt sich immer mal wieder die Sonne.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage