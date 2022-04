Wetter für München und Bayern: Der Frühling kommt zurück – aber nur kurz

Es bleibt zwar noch etwas frisch, aber die Sonne meldet sich zurück. Pünktlich zum Wochenende steigen dann die Temperaturen, doch es wird bewölkt. Es kann auch regnen.

München - Nachdem es nach Ostern etwas abgekühlt ist, meldet sich langsam der Frühling zurück. Die Sonne kommt wieder häufiger durch, die Temperaturen steigen. Zum Wochenende hin bleibt es zwar wärmer, jedoch verschwindet auch die Sonne wieder.

Am Donnerstag ist es wieder wärmer, die Sonne kommt zurück. Jedoch kann weiter ein frischer Wind wehen. Am Freitag ist es in ganz Bayern stark bewölkt, im Süden kann es regnen.

Am Samstag sind viele Wolken am Himmel. Es wird nass, es kann auch zu Gewittern kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage