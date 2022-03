Wetter für München und Bayern: Das Wochenende wird sonnig

Auch in den kommenden Tagen scheint die Sonne in München – die Temperaturen sind teilweise zweistellig.

München - In Bayern und München bleibt es weiterhin sonnig – wie schon die gesamte Woche über. Auch in den kommenden Tagen gibt es kaum Wolken am Himmel, zudem wird kein Niederschlag erwartet – der Frühling kündigt sich langsam aber sicher an!

Am Donnerstag können die Temperaturen sogar teils zweistellig werden – in München werden bis zu elf Grad erwartet. Für Samstag sind ebenfalls zweistellige Werte vorhergesagt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage