Wetter für München und Bayern: Das Wochenende wird sonnig, aber kühl

Sonne, Wolken und teilweise auch Schnee und Regen: Das Wochenende bringt den Bayern viele Sonnenstunden und kühle Temperaturen.

Sonnenschein und kalte Temperaturen in München.

München - Viel Sonne, ein paar Wolken und etwas Schnee - das Wetter in Bayern wird abwechslungsreich. Der Samstag startet in Teilen Bayerns bewölkt, im Laufe des Tages kommt immer häufiger die Sonne hervor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Wochenende setzt sich die Sonne bereits ab Samstagmorgen durch, es bleibt allerdings kühl bei höchstens 5 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird laut der Vorhersage klar und frostig mit Temperaturen von stellenweise bis zu minus zwölf Grad. Mehr Wolken, aber trotzdem noch viel Sonnenschein gibt es am Sonntag bei bis zu 7 Grad, im Süden Bayerns können die Wolken auch Schnee oder Regen bringen. Der Start in die neue Woche verläuft ähnlich sonnig wie das Wochenende bei maximal 5 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage