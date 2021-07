Wetter für München und Bayern: Das Wochenende wird sommerlich heiß

Das Wochenende steht fast vor der Türe und die Wettervorhersage schaut vielversprechend aus. Mancherorts wird sogar wieder die 30-Grad-Marke geknackt.

Am Wochenende wird es in Bayern sommerlich heiß.

München - Die vergangenen Tage zeigte sich das Wetter von seiner besten Sommerseite und auch am Wochenende bleibt es warm. Dabei können Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht werden.

Am Donnerstagabend kann es in Alpennähe noch zu einzelnen Schauern oder Gewittern kommen. Am Freitag wird es überwiegend sonnig, mitunter ein paar Quellwolken. Mit ein paar Regentropfen muss dann am Samstag bei Temperaturen bis zu 31 Grad gerechnet werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage