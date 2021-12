Wetter für München und Bayern: Das neue Jahr beginnt warm und sonnig, dann kommt der Regen und die Kälte

2022 beginnt ungewöhnlich mild und sonnig. Zur neuen Wochen wird es dann aber wieder regnerischer und kühl. Die Wettervorhersage.

München - München - Pünktlich zum Jahreswechsel ziehen die Regenwolken ab. Das neue Jahr beginnt sonnig mit teils frühlingshaften Temperaturen.

Neujahr wird frühlingshaft, dann kommen Regen und Kälte

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet wird der Samstag äußerst warm und freundlich. Unter Zwischenhocheinfluss im Süden kann es örtlich sogar sonnig bei bis zu 15 Grad werden. "Dann wird es allmählich auch wieder kälter", erklärte DWD-Meteorologe Simon Trippler. Schnee fällt weiter nur in den Bergen.

Am Sonntag ist es im Süden Bayerns abseits vom Nebel noch etwas sonnig, sonst zumeist stark bewölkt. Im Norden zum Nachmittag gebietsweise etwas Regen. Zu Wochenbeginn zeigen sich abgesehen von kurzen sonnige Phasen viele Wolken und es gibt gebietsweise schauerartigen Regen, vereinzelt begleitet von Blitz und Donner. Am Dienstag wird es merklich kühler, in der Nacht kann es sogar leichten Schneefall geben.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage