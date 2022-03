Wetter für München und Bayern: Bewölkter Wochenstart trübt Frühlingsgefühle

Am Sonntag scheint die Sonne in München. Zur Wochenmitte hin mehren sich Wolken und Schauer. Die Temperaturen bleiben aber zweistellig.

München - In Bayern und München bleibt es zum Ausklang des Wochenendes sonnig und warm. Zu Wochenanfang sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder Wolken auf dem Radar - die sich bei milden Temperaturen bis zur Wochenmitte verstetigen.

Für Sonntag wird durchgehend Sonnenschein erwartet. Dazu bleibt es bei mäßigem Föhn mit um die 15 Grad frühlingshaft warm.

Am Montag kann morgens vereinzelt etwas Regen niedergehen. Im Tagesverlauf zieht es weiter zu, doch die Temperaturen bleiben erneut warm bei bis zu 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag drängt von Westen her dichtere Bewölkung nach Bayern. Mit den Wolken kommt der Regen: Besonders in Richtung Wochenmitte wird es nass, schätzen die Meteorologen. Ein Trostpflaster: Die Temperaturen steigen auf um die 17 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage