Wetter für München und Bayern: Bewölkter Wochenstart, danach wird es sonnig

Während es zum Wochenstart noch reichlich Wolken gibt, werden der Dienstag und Mittwoch deutlich freundlicher – immer wieder zeigt sich die Sonne. Die Wettervorhersage für München.

München - Glätte, Frost und Schnee haben in Bayern zu Wochenbeginn für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Unfälle hat es allerdings nur vereinzelt gegeben, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte.

Der Wetterdienst warnte vor Glätte wegen überfrierender Nässe und Schnee sowie Temperaturen bis zu minus drei Grad. Für den Süden des Landes warnen die Wetterexperten zudem vor Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Wetter in München: Sonne am Dienstag und Mittwoch

Die Temperaturen in München bewegen sich in den kommenden Tagen im niedrigen einstelligen Bereich, dazu wird es weitestgehend trocken. Während es am Montag noch recht bewölkt ist, werden der Dienstag und Mittwoch den Vorhersagen zufolge sonnig. Erst zum Wochenende hin könnte es dann immer wieder Regen und Schneeregen geben, zudem wird es etwas kälter.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage