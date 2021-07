Wetter für München und Bayern: Auf viel Sonne folgt viel Regen

Nachdem Gewitter und Starkregen unter der Woche für kühlere Temperaturen gesorgt hatten, gibt es am Samstag ein kurzes Sommer-Intermezzo. Doch darauf folgt erneut viel Regen.

Zahlreiche Menschen genießen das schöne und sonnige Wetter am Ufer der Isar.

München - Am Samstag kommt in ganz Bayern die Sonne raus, und die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad. Doch dieses sommerliche Zwischenspiel ist nur von kurzer Dauer, denn bereits am Sonntag soll es wieder regnen.

Zwar wird es in München und Umgebung erst einmal nicht mehr kühl, dafür aber sehr nass. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt nach dem sonnigen Samstag auf 95 Prozent.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage