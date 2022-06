Wetter für München und Bayern: Auf Sonne folgen Gewitter

Nach dem Mix aus Sonne, Wolken, Regen und kühlen Temperaturen wird es in München und Bayern wieder sommerlich warm. Dadurch kann es aber zu Gewittern kommen.

Am Wochenende drohen in München Gewitter. (Symboldbild)

München - Zum Wochenbeginn zeigte sich das Wetter von seiner wechselhaften und kühleren Seite. Seit Donnerstag steigen die Temperaturen jedoch fast bis auf 30 Grad. Am Wochenende sollen starke Gewitter folgen.

Schon am Freitagnachmittag sollen Unwetter mit Starkregen und Hagel auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Auch am restliche Pfingstwochenende könnte es in ganz Bayern ordentlich krachen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage