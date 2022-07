Wetter für München und Bayern: Auf Sommerhitze folgen Gewitter

Nach einem Sommer-Sonnentag hat es in der Nacht in München ordentlich gestürmt. Im Tagesverlauf könnte es zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen.

Am Samstag kann es in München zu teils kräftigen Gewittern kommen. (Archivbild)

München - Am Freitag zeigte sich der Sommer mit sehr viel Sonnenschein und Temperaturen von über 30 Grad von seiner heißen Seite, doch bereits in der Nacht krachte es mit stürmischen Böen. Auch am Samstag bleibt es unbeständig in Bayern und München.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann es vor allem zwischen Schwäbischer Alb, Alpenrand und Bayerischem Wald zu teils kräftigen Gewittern kommen. Mit bis zu 29 Grad bleibt es allerdings sommerlich warm. Ab Sonntag steigt das Thermometer wieder auf über 30 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage