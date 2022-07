Wetter für München und Bayern: Auf Sommer-Sonntag folgt Regen-Montag

Hohe Temperaturen und Sonne satt: Das Wochenende zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. Doch bereits am Montag wird es wieder nass.

In München sonnen sich Badende auf einer Kiesbank in der Isar.

München – Sommer, Sonne, Sonnenschein! Am Sonntag steigen die Temperaturen in München auf bis zu 30 Grad. Die Bürger sollten das schöne Wetter nochmal im Freien genießen, denn bereits am Montag folgt Regen.

Regnerischer Wochenstart in München

In der Nacht auf Montag kann es gebietsweise zu leichten Regenschauern kommen. Auch am Morgen bis zum Nachmittag hin soll es nass bleiben. Bei Temperaturen um die 22 Grad wird es zum Wochenstart auch wieder etwas kühler.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage