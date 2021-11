Wetter für München und Bayern: Auf Schnee folgt Regen

Am Wochenende gab es für München den ersten leichten Schneefall, auch am Montag rieselt es weiß vom Himmel. Doch am Dienstag geht es in Regen über.

29. November 2021 - 09:18 Uhr | AZ

Eine Frau geht bei strömenden Regen mit ihrem Hund und einem bunten Regenschirm in München spazieren. © Peter Kneffel/dpa

München - Viele winterbegeisterte Münchner werden sich am Wochenende über die ersten Flocken gefreut haben. Auch am Montag startete der Tag mit leichtem Schneefall. Doch das könnte sich im Laufe der Woche wieder ändern. Nach Schneefall: Regen mit stürmischem Wind Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, geht das weiße Treiben am Dienstag vielerorts in Regen über. Dazu wird es auch noch stürmisch bei starkem bis stürmischem Südwestwind. Die Sonne wird sich dabei nicht zeigen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Montag: Bedeckter Himmel, leichter Schneefall. Höchstwerte -1 bis 2 Grad.

Bedeckter Himmel, leichter Schneefall. Dienstag: Schneeschauer bei steifer Brise. Höchstwerte 0 bis 2 Grad.

Schneeschauer bei steifer Brise. Mittwoch: Leichter Regen mit stürmischen Böen. Höchstwerte 4 bis 8 Grad.