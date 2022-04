Wetter für München und Bayern: Auf Regen folgt viel Sonnenschein

Die Woche ist mit kühlem und nassen Wetter gestartet. Am Mittwoch verabschiedet sich die graue Wolkendecke allmählich und macht der Sonne wieder Platz.

München - In den letzten Tagen hat sich das Wetter in Bayern und München von einer regnerischen und kühlen Seite gezeigt. Auch am Mittwoch gibt es vor allem vormittags noch vereinzelte Schauer. Ab Mittag und Nachmittag soll im Freistaat nach und nach die Sonne durchscheinen.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, bringt ein Hoch aus Schottland warme Luft nach Deutschland. Die Temperaturen sollen mancherorts sogar auf über 20 Grad steigen. In München sind bis zu zwölf Sonnenstunden drin.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage