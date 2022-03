Wetter für München und Bayern: Auf kalten Wochenstart folgt viel Sonne

Trotz reichlich Sonne war es am Wochenende in ganz Bayern frostig kalt. Auch am Montag ändert sich daran nicht viel, erst zur Mitte der Woche steigen die Temperaturen.

07. März 2022 - 08:24 Uhr | AZ

Die Münchner dürfen sich bald auf wärmeres Wetter freuen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

München - Das Wetter in München zeigte sich am Samstag und Sonntag noch von seiner sonnigen Seite, aber am Montag bleibt es wolkig und kalt. Die Temperaturen steigen kaum über 0 Grad. Im Laufe der Woche könnte sich das jedoch ändern. Wetter in München: Kalter Wochenstart mit etwas Sonnenschein Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, verlagert das wetterbestimmende Hoch seinen Schwerpunkt zur Nordsee. An dessen Rand gelangt am Montag nochmal kalte und feuchte Luft nach Bayern. An den östlichen Mittelgebirgen und im Südosten könnte es ein paar Schneeflocken geben. Ab Dienstag sieht die Prognose dann freundlicher aus. Es wird wärmer und die Sonne scheint bis zu zwölf Stunden. Die Temperaturen steigen dabei in München auf frühlingshafte 9 bis 11 Grad, mancherorts könnten sogar bis zu 15 Grad drin sein. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Montag: Meist wolkig, gegen Abend aufklarend. Höchstwerte -2 bis 2 Grad.

Meist wolkig, gegen Abend aufklarend. Dienstag: Wolkenloser Himmel und Sonne satt, aber recht kühl. Höchstwerte -4 bis 5 Grad.

Wolkenloser Himmel und Sonne satt, aber recht kühl. Mittwoch: Viel Sonnenschein, mäßige Brise. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.