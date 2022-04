Wetter für München und Bayern: Aprilwetter bis zur Wochenmitte

Die Meteorologen warnen vor Frost und Glätte. Ab Montag wird es freundlicher, ab Dienstag etwas milder.

München - Die gute Nachricht vorweg: Am Montag wird es heiter und in Südbayern auch trocken. Die schlechte hinterher: Am Sonntag bleibt es bedeckt, und auch zur Wochenmitte hin trübt sich das Wetter wieder ein.

Denn ein Tief über Norditalien bestimmt derzeit das Wetter in Bayern, und an dessen Rand strömt von Nordosten polare Luft ein. Das bedeutet: Für Anfang April wird's ungewöhnlich kalt, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Schneefall in München und ganz Bayern

Am Sonntag schneit es in den Alpen und im südlichen Vorland, dazu wechselnd bewölkt. Im Oberallgäu werden winterliche Temperaturen um die -10 Grad erwartet. Im Süden besteht Unfallgefahr durch Straßenglätte.

Der Montag beginnt freundlich, dann ziehen Wolken auf.

. Vor allem am Dienstag weht ein zum Teil starker Wind aus westlicher Richtung. Die Tageshöchsttemperaturen steigen aber immerhin wieder auf sieben Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage