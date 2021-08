Wetter für München und Bayern: Am Wochenende wird es heiß!

Nach starken Unwettern zuletzt ist der Sommer endlich zurück. Auch am Wochenende wird es sommerlich heiß.

Zahlreiche Menschen genießen das schöne und sonnige Wetter am Ufer der Isar.

München - Zwischenhoch Elfi bestimmt mit sehr warmer Meeresluft das Wetter in Bayern. Auch am Wochenende setzen sich die sommerlichen Temperaturen fort. Sehr warme, aber leicht instabile Luft bestimmt das Wetter in unserer Region.

Gebietsweise muss auch mit schweren Gewittern gerechnet werden. Am Dienstag droht dann eine sehr rasante Abkühlung auf bis zu 12 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage