Wetter für München und Bayern: Achtung, glatte Straßen!

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter weiter durchwachsen. Am Freitag und Samstag wird es kalt und bewölkt mit Schneeschauern. Die Wettervorhersage für München.

München - Achtung, auf Münchens Straßen wird es glatt! Wegen überfrierender Nässe, Neuschnee und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für ganz Deutschland eine Warnung vor Glätte herausgegeben. Diese gilt zunächst bis Freitag, 10 Uhr. Mehrere bayerische Polizeipräsidien meldeten bereits am Freitagabend zahlreiche glatteisbedingte Unfälle und Verkehrsbehinderungen.

Auch in den kommenden Tagen bewegen sich die Temperaturen in München um die Null-Grad-Grenze, dazu schneit es auch am Freitag weiter vereinzelt. Hin und wieder durchbricht die Sonne am Vormittag noch die Wolkendecke. Zum Freitagnachmittag hin nimmt der Schneefall zu und setzt sich bis in die Nacht hinein fort. Am Samstag bleibt es bedeckt und es schneit über den Tag verteilt immer wieder leicht.

Wetter in Bayern: Wenig Sonne, immer wieder Schneeschauer

Auch in weiten Teilen des Freistaats zeigt sich die Sonne zum Wochenendbeginn nur vereinzelt, es sind verbreitet Schneeschauer zu erwarten. Für die Nacht auf Samstag meldet der Deutsche Wetterdienst Schneefall und Regen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage