Wetter für München und Bayern: Achtung, es wird glatt

Am Freitag gab's den ersten Schnee, und auch am Wochenende schneit es weiter. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt kommt es ortsweise zu Glätte auf den Straßen.

Erster Schnee in München: Passanten laufen am Freitag in den Morgenstunden durch Haidhausen.

München - Jetzt muss man sich wirklich einpacken: Auch am Sonntag fällt in Bayern vielerorts Schnee. Die Temperaturen klettern nur noch knapp über den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor glatten Straßen. Vor allem an den Alpen und im Südosten kommt es demnach streckenweise durch Schnee zu Glätte. Dort rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. In den Berchtesgadener Alpen können es bis zu zehn Zentimetern werden. Auch in den übrigen Regionen Bayerns könnten überfrierende Nässe oder geringe Mengen an Schnee zu Glatteis führen.

Grund dafür ist das Tief "Andreas", das es sich über Mitteleuropa gemütlich mache und für weitere Niederschläge sorge, teilte der DWD in Offenbach mit.

Mix aus Schnee und Regen, kaum Sonne

Während sich die Sonne schon am Wochenende eher selten zeigt, starten wir am Montag mit bedecktem Himmel und leichtem Schneefall in die neue Woche. Die Temperaturen bleiben nahe Null.

Am Dienstag kommt Bewegung in die Wetterlage. Im Südosten könne es noch bis in tiefe Lagen schneien, im Bergland sei sogar "erheblicher Neuschneezuwachs" denkbar, im Tagesverlauf steige die Schneefallgrenze dann aber deutlich an. Von Nordwesten wiederum zieht laut DWD die Warmfront eines Sturmtiefs über der Nordsee auf und bringt "richtig Schwung in die Wetterküche".

