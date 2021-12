Wetter für München und Bayern: Achtung, es bleibt nass und glatt!

Autofahrer aufgepasst: Der Niederschlag geht vielerorts in gefrierenden Regen über, auf den Straßen kann es zu Glatteis kommen. DWD und Katwarn raten, daheim zu bleiben.

Ein Warnschild steht bei Schnee und Glätte am Straßenrand.

München - Für ganz Bayern gilt am Sonntag eine Glättewarnung. Überall in Bayern droht Schneefall und überfrierende Nässe. Besonders ungemütlich wird es für Autofahrer in der Nacht zum Montag: Dann sagen die Meteorologen zudem Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern vorher.

Die neue Woche beginnt laut der DWD überall mit leichtem Frost. In Bayern bleibt es bewölkt, die Sonne setzt sich nirgends durch. In den Alpen drohen bis zur Wochenmitte Schneeschauer.

Wolken, Schnee und niedrige Temperaturen halten sich auch in der zweiten Wochenhälfte - und damit auch die schlechten Bedingungen auf den Straßen im Freistaat.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage