Wetter für München und Bayern: Ab Donnerstag kommt der ersehnte Regen

Nach den trockenen und heißen Tagen folgt ab Donnerstag der lang ersehnte Regen. Am Wochenende kann es auch zu Gewittern kommen. Das positive daran, die Gefahr für Waldbrände sinkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

München - Eine Tiefdruckzone weitet sich von Frankreich nach Mitteleuropa aus. An ihrer Westflanke strömt nicht mehr ganz so warme, aber sehr feuchte und labil geschichtete Luft nach Bayern und staut sich an den Alpen.

Ab Donnerstag kommt der ersehnte Regen

Am Donnerstag wird es von den Alpen nordostwärts ausgreifenden, mit örtlichen Gewittern durchsetzten Regen geben. Dabei kann vereinzelt, speziell am Alpenrand, teilweise Starkregen mit Mengen um 20 l/qm in kurzer Zeit fallen. Auch in den übrigen Gebieten sind vereinzelte Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde möglich. Lokale Überschreitungen der Unwetterschwellen von 25 l/qm in kurzer Zeit sind dabei nicht ausgeschlossen, bei Gewittern sind auch kleiner Hagel und starke bis stürmische Böen (50 bis 70 km/h) möglich.

Ab der Nacht zum Freitag bis Samstag sind vor vor allem am Alpenrand und im Südosten Bayerns verbreitet und wiederholt Starkregen, teils mit eingelagerten Gewittern. Kleinräumig Unwetter-Gefahr durch Sturzbäche und Überflutungen im Bereich des Möglichen.

Regenschauer und Gewitter am Wochenende möglich

Über den ganzen Zeitraum teilweise wahrscheinlich um 100 l/qm Regen, speziell am Chiemgauer und Berchtesgadener Alpenrand sind Spitzen bis 200 l/qm nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Samstag werden allmählich südostwärts abziehende, an den östlichen Alpen sowie am Bayerwald anfangs noch unwetterartige Starkregenfälle erwartet. Nachfolgend Auflockerungen und kaum noch Schauer.

Am Samstag gibt es insgesamt viele Wolken. Am Vormittag kann es gebietsweise etwas Regen oder einzelne Schauer geben, am Nachmittag und Abend sind von Nordwesten her wieder verbreitet Schauer und Gewitter möglich.

Am Sonntag scheint öfter die Sonne, über Mittag und am Nachmittag herrscht dann ein Mix aus Sonne und Quellwolken. An den Alpen und am Bayerischen Wald bleibt es stark bewölkt und es fällt gelegentlich Regen.

Waldbrandgefahr geht etwas zurück

Durch die zu erwartenden Niederschläge ging die Waldbrandgefahr am Donnerstag auf mindestens Warnstufe 3 von 5 zurück. Ab Freitag wird dann vielerorts kräftiger Regen erwartet. Dieser reduziert die Waldbrandgefahr noch einmal deutlich. Erwartet wird dann für den Großteil Bayerns nur noch Warnstufe 1.

