Wetter für München und Bayern: Baden in Isar trotz Sonnenschein verboten

Die Hochwasser-Gefahr in Bayern ist noch nicht gebannt. Die Pegel der Flüsse können weiter ansteigen, so auch die Isar in München. Die neue Woche startet aber überwiegend sonnig.

20. Juli 2021 - 09:42 Uhr | AZ

Die Isar ist in München über die Ufer getreten. © AZ

München - Nach dem verheerenden Regen-Wochenende im Alpenraum entspannt sich die Lage allmählich. Der Katastrophenfall ist im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land wieder aufgehoben. Wasserfluten und Erdrutsche hatten manche Orte in der beliebten Urlaubsregion rund um Watzmann und Königssee am Wochenende regelrecht verwüstet. Bade- und Bootfahrverbot in München Für München und die Umgebung besteht weiterhin eine Hochwasserwarnung. Die Isar ist teilweise über das Ufer getreten und vereinzelte Brücken sind gesperrt. Trotz sonnigem und warmem Wetter besteht ein Bade- und Bootfahrverbot. Am Dienstagmorgen meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern einen Pegelstand von 307 Zentimeter. Ein Unterschreiten der zweiten Meldestufe wird erst am Dienstagabend erwartet. Meldestufe zwei bedeutet eine Warnung vor Überschwemmungen und "Ausuferungen". Bei Meldestufe drei wird vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten gewarnt. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Dienstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt trocken. Höchstwerte 13 bis 25 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt trocken. Mittwoch: Viel Sonne, wenige Wolken. Höchstwerte 14 bis 25 Grad.

Viel Sonne, wenige Wolken. Donnerstag: Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 13 bis 24 Grad.