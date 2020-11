Herbstlich kühles Wetter in Bayern: Viele Wolken und Regen

Der November startet bewölkt und durchwachsen. Die nächsten Tage werden besonders kühl und regnerisch.

Wenig Sonne, etwas Regen und viele Wolken: So lässt sich der Start in den November wohl am besten beschreiben. (Archivbild)

München - Es wird kalt und nass in Bayern: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes regnet es am Dienstag in Ost- und Südbayern. In Nordbayern bleibt es meist trocken. Zudem bleibt es stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 17 Grad.

Am Mittwoch regnet es zunächst südlich der Donau, am Nachmittag bleibt es aber trocken in Bayern. Die Höchsttemperaturen fallen auf 7 bis 12 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Dienstag: Regen und viele Wolken. Höchstwerte 11 bis 13 Grad.

Mittwoch: Ähnliches Wetter wie am Vortag, bewölkt und regnerisch. Höchstwerte 7 bis 10 Grad.

Donnerstag: Mix aus Sonne und Wolken, es wird kühler. Höchstwerte 5 bis 10 Grad.