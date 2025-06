Zweite "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel zeigt mehr Tokio Hotel und Privates

Viele Fans haben sehnsüchtig auf die neue "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel gewartet - und werden nicht enttäuscht: Bill und Tom liefern ab, holen ihre Tokio-Hotel-Kollegen vor die Kamera und liefern witzige Interviewszenen mit Heidi Klum. Am Ende könnte es sogar Hinweise auf eine Fortsetzung geben.

Tom und Bill Kaulitz gehen am 17. Juni mit der zweiten Staffel ihrer Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" an den Start.

"Die zweite Staffel ist wie die erste, nur auf Ecstasy", versprach Bill Kaulitz (35) vorab - und hält Wort: In den acht neuen Folgen von "Kaulitz & Kaulitz" (ab 17. Juni bei Netflix) liefern die Tokio-Hotel-Zwillinge nach dem Erfolg von 2024 erneut ein wahres Entertainment-Abenteuer zwischen skurrilen Alltagserlebnissen, Liebesdramen und Glamour-Auftritten ab. Achtung, Spoiler!

Lustige Alltagsszenen

Ob ein chaotischer Baumarktbesuch, Bill Kaulitz im Tanga beim Spray-Tanning im Wohnzimmer oder ausgelassenes Feiern auf der Pride in Köln - die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" begleitet die Zwillinge über mehrere Monate durch Höhen und Tiefen. Besonders die Brüder-Dynamik sorgt wieder für beste Unterhaltung. Etwa, wenn Bill über Toms Aktionismus klagt: "Tom hat manchmal so Anfälle, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen." Dann wolle dieser Dinge übernehmen, "von denen er keine Ahnung hat" - wie etwa den Pool in Bills Garten auszumessen. Bills trockenes Fazit: "Das ist nicht mein Lieblings-Tom."

Tom hingegen offenbart einmal mehr, dass er als der zehn Minuten ältere Bruder immer schon das Gefühl gehabt habe, er müsse auf Bill aufpassen. "Er steht morgens auf, und man weiß nicht, welchen Bill man kriegt. Und dann hab ich das Gefühl, ich muss mich kümmern." Als Bill an Liebeskummer leidet, sorgt sich Tom gar, dass sein kleiner Bruder den Verstand verliert "und irre wird". Dann fällt ihm ein: "Bill war immer schon ein bisschen irre, aber das ist auch gut für die Kunst."

Fans der beiden dürften sich auch über eine alte Filmszene freuen, die die damals Vierjährigen in ihren ersten Rollen zeigt. An die Dreharbeiten haben sie allerdings nicht die besten Erinnerungen: Denn sie - selbst gerade windelfrei - sollten Kinder spielen, die in die Hose machen.

Mehr Tokio Hotel

Später entscheiden sie sich bekanntlich nicht für eine Leinwandkarriere, sondern für die Musik. Und die spielt in der zweiten Staffel eine wesentlich größere Rolle als in der ersten. Die Kamera begleitet Tokio Hotel bei zahlreichen Auftritten, wodurch auch die beiden Bandkollegen Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (36) mehr in den Fokus rücken. Ein Highlight: Georgs Junggesellenabschied, den die Jungs stilecht in einer Hütte in Wyoming mit Bullenreiten und Stripperinnen feiern. "Wer uns kennt, weiß, dass wir wissen, wie gefeiert wird", bringt es Tom auf den Punkt.

Inniges Bruder-Verhältnis

Die Zwillinge kennen sich in- und auswendig, wie auch in der zweiten Staffel wieder klar wird. Tom spürt sofort, wie schlecht es Bill nach der Trennung von Marc Eggers (38) geht, ohne dass er ihn direkt darauf ansprechen muss: "Ich weiß, wie schlimm es ihm geht." Der Gitarrist lässt nichts unversucht, um Bill wieder aufzubauen. Und sucht sogar einen sogenannten Matchmaker (zu deutsch: Verkuppler) auf, der einen passenden Mann suchen soll. "Es wär toll, wenn Bill mal jemanden kennenlernt, der auch schwul ist." Der Auserwählte ist Bill dann zwar ein bisschen zu perfekt, aber die Geste zählt bekanntlich.

Große Ambitionen

Vielleicht klappt es aber auch noch mit der großen Schauspielkarriere. Bill kann sich das jedenfalls durchaus vorstellen. "Schauspielern fehlte noch, jetzt kommt der Oscar." Netflix begleitet ihn zu seinem Gastauftritt in der ZDF-Serie "Späti" von und mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). "Ich spiele als erstes mich selbst", erklärt Bill - und lacht: "Fremde Zeilen als man selbst zu sagen, ist eigentlich schon oscarwürdig." Nach dem Dreh bekennt er zudem herrlich ehrlich, dass er die Story gar nicht richtig verstanden habe. "Warum gehe ich jetzt in den Späti und gebe dem Späti-Typen einen Schlüssel? Das hätte nicht weiter von der Realität weg sein können."

Tom gibt sich in Sachen Hollywoodkarriere etwas verhaltener, verrät dann aber, dass er bei "Gladiators" oder "Game of Thrones" sofort dabei gewesen wäre.

Bill will zudem noch seine Modelkarriere vorantreiben "solange ich die Figur dazu noch habe". Auf der Pariser Fashion Week will er seiner Schwägerin Heidi Klum Konkurrenz machen - kommt dann allerdings mit pinken Haaren zum Designer, der ihn als blondes Model gebucht hatte.

Aber der 35-Jährige hat noch ein weiteres Karriere-Ass im Ärmel: Er kann sich auch hauptberufliches Bullenreiten vorstellen, wie er am Rande von Georgs Junggesellenabschied bekennt. Dann wäre er nur noch im Nebenberuf Sänger.

Mehr private Einblicke

Die acht neuen Folgen verraten also wieder so einiges über die Kaulitz-Brüder. Auch ihr Privatleben wird breit thematisiert. Während sich Tom im Pärchen-Interview mit Heidi Klum (52) über Alltagsthemen wie Kochen, Manieren und Glühbirnenwechseln kabbelt, macht Bill die komplizierte On-Off-Beziehung mit Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) zu schaffen. Nach einer Trennung geben sich die beiden Männer noch einmal eine Chance und bestätigen im Herbst 2024 sogar mit öffentlichen Auftritten ihre Liebe. Doch dann folgt Ende November der endgültige Knall: Wie Bill berichtet, teilte ihm Marc nur wenige Stunden vor Abflug nach Los Angeles mit, dass er nicht kommen werde. Der Tokio-Hotel-Frontmann ist sichtlich geknickt, zieht das Auftaktkonzert zur US-Tour aber professionell durch. "Jetzt heißt es, Krönchen richten", gibt er sich tapfer und kann zum Glück auf die Unterstützung seines Bruders, seiner Mutter ("Es tut mir in der Seele weh") und seiner Freunde zählen.

Wird es eine dritte Staffel geben?

Die erste Staffel, die am 25. Juni 2024 veröffentlicht wurde, stieg in Deutschland und Österreich direkt auf Platz eins der Streaming-Charts ein. Recht schnell wurde dann die Fortsetzung verkündet. Und das Ende der achten Folge gibt nun ein paar Hinweise darauf, dass die Serie in eine dritte Runde gehen könnte. "Man soll aufhören, wenn es man schönsten ist", sagt Tom. "Aber jetzt ist es nicht am schönsten." Denn die Brüder schlagen ernste Töne an: Tokio Hotel musste kurzfristig ein Konzert in Mexiko-Stadt absagen, Tom plagten Cluster-Kopfschmerzen, Bill litt an Herzschmerz. Sein Jahr sei gefühlt rückwärts gelaufen, findet der Frontmann. Beruflich sei es vorangegangen, aber privat habe er 20 Schritte zurück gemacht. Nun müsse es aber auch mal wieder vorwärtsgehen. Das lässt viel Stoff für eine weitere Staffel. Und auch der Traumpool ist noch nicht vollendet. Wahrscheinlich werde man dann in der achten Staffel berichten können, dass er Pool fertig sei, unkt Tom.