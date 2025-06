ZDF-Talkshow "Maybrit Illner": Thema und Gäste am Donnerstag

In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" begrüßt die Moderatorin am Donnerstag unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Das ist das Thema.

Die nächste Ausgabe der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" findet am Donnerstag, dem 12. Juni, ab 22:25 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"?

Das Thema der Sendung lautet: "Putins Rache, Trumps Spiel - kann Europa die Ukraine retten?"

Als Vergeltung für die ukrainische "Operation Spinnennetz" hat Wladimir Putin die bislang verheerendsten Drohnenangriffe des Krieges befohlen. Die ukrainischen Städte Kiew, Charkiw und Odessa wurden von den schwersten Attacken seit Kriegsausbruch getroffen.

US-Präsident Donald Trump äußerte Verständnis für Putins Reaktion und erklärte, die Ukrainer hätten dem russischen Präsidenten einen Anlass geliefert, "sie in Grund und Boden zu bomben". Gleichzeitig zeichnet sich in Washington ein Kurswechsel ab: Verschärfte Russland-Sanktionen stehen derzeit nicht auf der Agenda.

Auch die europäische Reaktion fällt verhalten aus. Das 18. EU-Sanktionspaket befindet sich noch in der Abstimmungsphase und soll durch Gaspreisdeckel zusätzlichen Druck auf Moskau ausüben. Ob diese Maßnahmen jedoch ausreichen, um Russland wirksam zu beeinflussen, bleibt fraglich.

Ausgerechnet vor dem anstehenden NATO-Gipfel steht die "Koalition der Willigen" vor einer Zerreißprobe. Hochrangige SPD-Politiker haben in einem "Manifest" einen grundlegenden Politikwechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gefordert und damit einen offenen Konflikt mit der Bundesregierung ausgelöst.

Die Diskussion wird sich um folgende Kernthemen drehen: Ist ein Frieden in der Ukraine in absehbarer Zeit noch realistisch? Welche Strategien könnten Russland effektiv abschrecken? Welche Führungsrolle muss Deutschland in Europa und der NATO künftig einnehmen - und ist das Land dazu überhaupt in der Lage?

Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?

Boris Pistorius (SPD, Bundesverteidigungsminister)

Roderich Kiesewetter (CDU-Außenpolitiker)

Carlo Masala (Professor für Internationale Politik)

Cathryn Clüver Ashbrook (Expertin für transatlantische Beziehungen und US-Politik)

Fred Pleitgen (Auslandskorrespondent beim US-Nachrichtensender CNN)

Die ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"

Die wöchentliche politische Talkshow "Maybrit Illner" wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmäßig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern​.

Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das "TV-Duell der Opposition" oder "illner intensiv", die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten​.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.