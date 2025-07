ZDF-Doku "Plötzlich Majestät": Wenn aus Bürgerlichen Royals werden

Vom Pub in Sydney auf den Thron: Die ZDF-Doku "Plötzlich Majestät" zeigt ab 29. Juli, wie vier Bürgerliche in Königshäuser einheiraten - und royale Traditionen sprengen.

Märchen werden wahr - aber der Preis ist hoch. Wenn eine australische Immobilienmaklerin plötzlich zur dänischen Königin wird oder ein schwedischer Fitnesstrainer an der Seite einer Kronprinzessin steht, beginnt eine Verwandlung, die weit über das äußere Erscheinungsbild hinausgeht. Das ZDF nimmt ab dem 29. Juli 2025 die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise durch vier außergewöhnliche Liebesgeschichten, die auch Europas Königshäuser veränderten.

Von Sydney nach Kopenhagen - Mary Donaldsons royaler Marathonlauf

Alles begann in einem Pub in Sydney während der Olympischen Spiele im Jahr 2000. Die Marketingspezialistin Mary Donaldson (53) lernte dort den dänischen Kronprinzen Frederik (57) kennen - offenbar ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte. Was als lockere Bekanntschaft begann, entwickelte sich zu einer Romanze, die Dänemarks Königshaus revolutionieren sollte.

Die Dokumentation zeigt, welche Hürden Mary überwinden musste. "Ein Mädchen vom anderen Ende der Welt wird plötzlich in diese Situation hineingeworfen und muss sich mit dem Gedanken anfreunden, eines Tages Königin zu werden", erklärt ein Experte in der Doku. Eine Rolle fürs Leben, vor der man nicht weglaufen kann - beobachtet und bewertet von einer ganzen Nation und der Weltpresse.

Kate Middleton - die bürgerliche Millionärstochter

Neun Jahre musste Kate Middleton (43) auf den Heiratsantrag von Prinz William (43) warten. Die Dokumentation enthüllt, wie intensiv diese Prüfungszeit für sie war und erinnert an den konstanten öffentlichen Druck, dem "Waity Katie" ausgesetzt war.

Bei der Verlobung 2010 beschrieb sie es folgerichtig als "beängstigende Aussicht", ein Mitglied der königlichen Familie zu werden. Kate hat sich ihre Anerkennung längst verdient - anders ihre Schwägerin Herzogin Meghan (43), was am Rande auch thematisiert wird.

Historikerin Anna Whitelock von der Universität London erklärt: "Kate hat die Monarchie modernisiert, ihr Image aufgepeppt und sie ist die Zukunft."

Daniel Westling - der Mann, der immer zwei Schritte zurückbleibt

Eine der ungewöhnlichsten und auch berührendsten Geschichten stammt aus Schweden: Fitnesstrainer Daniel Westling (51) aus dem kleinen Dorf Ockelbo bekam eine eigene Trainerin an die Seite gestellt, um zu lernen, wie man sich auf dem royalen Parkett bewegt. Die Herausforderung war besonders groß, da er als Mann einer zukünftigen Regentin immer zwei Schritte hinter Kronprinzessin Victoria (48) bleiben muss.

Die Dokumentation zeigt erstmals, welche intensive Vorbereitung nötig war, um aus dem von der Boulevardpresse gehässig beäugten Provinz-Fitnesstrainer einen angemessenen Partner für die schwedische Thronfolgerin zu machen. Experten erklären, wie das schwedische Königshaus mit dieser unkonventionellen Verbindung umging und welche Reformen nötig waren.

Mette-Marit - Norwegens kontroverse Kronprinzessin

Die Geschichte von Mette-Marit Tjessem Høiby (51) bricht alle Konventionen royaler Partnerwahl. Die junge alleinerziehende Norwegerin brachte einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Königsfamilie. "Wenn man sich eine Prinzessin vorstellt, dann ist sie natürlich Jungfrau. Mette-Marit war keine Jungfrau, sie hatte ein Kind", kommentiert eine Journalistin diese außergewöhnliche Situation.

Besonders brisant: Die norwegische Presse und Öffentlichkeit reagierten zunächst skeptisch auf die Verbindung. Erst allmählich akzeptierte das Land die neue Konstellation. Die Doku zeigt, wie Norwegens Königshaus durch diese Liaison modernisiert wurde.

Drei Episoden, drei Perspektiven

Die Dokumentation, in der unter anderem bisher unveröffentlichtes Material gezeigt wird sowie Monarchie-Experten, Königshaus-Kenner und Journalisten zu Wort kommen, gliedert sich in drei Teile: "Liebe und Geheimnis", "Hochzeit und Verwandlung" sowie "Kinder und Krisen". Jede Episode beleuchtet verschiedene Aspekte des royalen Lebens - von der ersten Begegnung über die Vorbereitung auf das royale Leben bis zu den aufwändigen Hochzeiten und den anschließenden Herausforderungen des royalen Alltags.

Zwei Folgen von "Plötzlich Majestät" zeigt das ZDF am Dienstag, 29. Juli, um 20:15 Uhr und 21:00 Uhr. Die komplette Dokureihe steht in der ZDF-Mediathek zum Streaming bereit.