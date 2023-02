Wildcard-Kandidatin Helena moderierte: Sido holt bei "Wer stiehlt mir die Show?" offiziellen Weltrekord

Sido kapierte es erst selbst nicht: Zu verdanken hat der Rapper seinen "Guinness-Buch"-Eintrag Helena Charlotte Sigal, die als erste Wildcard-Kandidatin in der Geschichte des ProSieben-Hits "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren durfte. Zwischendurch gönnte sie sich allerdings ein Päuschen.

"Ach, schreibt ihr das auch in das Buch jetzt?", fragte Rapper Sido (42) im ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" verblüfft die eigens angereiste "Guinness-Buch der Rekorde"-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann, nachdem ihm im dritten Anlauf sein Weltrekordversuch geglückt war.

Dass es sich bei dem Spiel, für das er auch einen Gewinnstufen-Punkt holte, tatsächlich um einen offiziellen Weltrekord handelte, hatte er zuvor offenbar überhört. Um was es ging? Dazu später mehr.

Denn mindestens genauso wichtig war natürlich die Frage, wie sich Wildcard-Gewinnerin Helena Charlotte Sigal (26) schlug, die Joko Winterscheidt (44) gleich zum Staffelauftakt in der Vorwoche seine Show abgeluchst hatte. Zwar hat sie eine Schauspielausbildung, ihre Moderationserfahrung beschränkte sich allerdings auf einen Auftritt "als Kind bei irgendeinem Musikschulfest". Und dann gleich eine abendfüllende Primetime-Show? Daran waren schon ganz andere gescheitert.

Doch siehe da: Helena machte ihre Sache ebenso souverän wie charmant und platzierte nebenbei noch ihre Freundin Josina als Triangelspielerin in der Studioband.

Im Boxermantel und zu den Klängen von Vangelis' "Conquest Of Paradise" betrat Wildcard-Gewinnerin Helena das Studio. © ProSieben/Weiya Yeung

Elyas M'Barek versagt als Telefonjoker von Bill Kaulitz

Sogar Joko freute sich eigenen Angaben zufolge "wahnsinnig" für die gebürtige Saarbrückerin und schien zunächst kaum Interesse zu haben, die Moderation wiederzugewinnen – doch im Laufe der Sendung kehrte sein Ehrgeiz zurück und er kämpfte sich gegen Sido, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Musiker Bill Kaulitz (33) bis ins Finale. Letzterer konnte sich den einzigen Wunsch, den er an die Show hatte, nicht erfüllen: Er wolle bitte "nicht wieder als Erster gehen" müssen.

Genau das passierte jedoch: Nach dem Spiel "No Risk, No Phone" war für ihn Schluss. Darin konnten er und seine Konkurrenz doppelte Punktzahlen erspielen, wenn sie einen Promi aus dem Handy eines Mitstreiters beziehungsweise einer Mitstreiterin anriefen und dieser ebenfalls die richtige Antwort wusste. Leider brachte ihm Elyas M'Barek (40), ein Kontakt von Joko, kein Glück. Dass im Märchen laut der Hauptfiguren Hänsel und Gretel "der Wind" am Hexenhäuschen knuspert (und nicht etwa "das Mäuschen"), wusste der Schauspieler leider nicht.

Sido (links, hier mit Joko Winterscheidt) hofft, dass Jasnas Kontakt Fahri Yardim (am Telefon) den Namen der Pokémon-Hauptfigur kennt. Tut er nicht: Statt Ash tippt er auf Pikachu. © ProSieben/Weiya Yeung

In weiteren Spielen galt es unter anderem, Texte in einem Achterbahn-Simulator vom Teleprompter abzulesen und die Lücken darin korrekt zu füllen, Lieder zu erraten, von denen abwechselnd eine Sängerin nur die Vokale, die andere nur die Konsonanten sang, und Jahreszahlen anhand von Bildcollagen mit Ereignissen zu erraten. Das letztgenannte Spiel moderierte ausnahmsweise nicht Helena. Via Buzzer durfte sie sich während der Show eine kleine Auszeit gönnen, in der ein "echter Profi, jemand der wirklich moderieren kann", kurz übernahm. Voilà, Auftritt Johannes B. Kerner (58)!

Wie viel kostet Schwarzfahren in Deutschland mindestens? 60 Euro – das wussten alle. © ProSieben/Weiya Yeung

Fans fordern eigene Show für Helena

Und dann war da noch die Sache mit Sidos 'Guinnes-Buch'-Eintrag ... Dieses Spiel wurde eigens für Helena erfunden, die im Fernsehen liebend gerne Weltrekorde sieht. Die Runde bestimmte, wer um diesen Punkt kämpfen durfte, die Wahl fiel auf den Rapper, der daraufhin versuchen durfte, innerhalb von 30 Sekunden sieben Donuts so übereinander zu stapeln, dass der Turm daraus anschließend fünf Sekunden lang hielt.

Das klang nicht allzu schwierig, war dann etwas komplizierter als gedacht, aber durchaus machbar. Im letzten seiner drei Anläufe glückte Sido der Rekord, und er bekam seine offizielle Urkunde überreicht. Dass einige Fans im Netz bemängelten, er habe den ersten Donut beim entscheidenden Versuch nicht noch mal bewegt (eigentlich eine vorab verkündete Regel): Schwamm drüber!

Und das soll ein Weltrekord-Versuch sein? Ist es! Sido beim Donut-Stapeln. © ProSieben/Weiya Yeung

Zu lustig fanden die meisten, dass Sido nun "officially amazing", also "offiziell erstaunlich" ist, wie es im Guinness-Jargon hieß. Amazing war auch Helenas Auftritt, doch am Ende gewann Joko seine Show zurück. Gleich in der nächsten Woche werden wir sie also nicht wiedersehen, doch dass dieser Fernsehauftritt nicht ihr letzter gewesen sein wird, da waren sich etliche Fans auf Social Media einig: "Bitte eine eigene Show für sie!" hieß es etwa auf Facebook, "We love you, Helena" auf Twitter. Man darf gespannt sein...