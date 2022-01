"Wetten, dass..?"-Comeback: Wird es auch eine Mallorca-Ausgabe geben?

Nach dem erfolgreichen Comeback wurden zwei weitere "Wetten, dass..?"-Shows angekündigt. Wird es auch wieder eine Ausgabe aus Mallorca geben?

Das ZDF hat zwei neue Ausgaben der Samstagabendshow "Wetten, dass..?" mit Moderator Thomas Gottschalk (71) für 2022 und 2023 angekündigt. "Informationen zum Austragungsort und ein Sendedatum folgen in den kommenden Monaten", hieß es in der Ankündigung für die TV-Shows, von denen die erste "im Herbst" über die Bühne gehen soll. Dürfen sich die Fans auch auf eine Mallorca-Ausgabe freuen?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kommt die Mallorca-Show?

Vor dem Comeback im November 2021 wurde "Wetten, dass..?" zwischen 1981 und 2016 sechs- bis siebenmal jährlich aus unterschiedlichen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz live übertragen. In einigen Sommerpausen wurden spezielle Ausgaben aus dem Amphitheater Xanten, der Stierkampfarena in Palma auf Mallorca, gezeigt. Die erste flimmerte 1999 über die Bildschirme, weitere folgten in den Jahren 2007, 2009, 2010, 2011 und 2013.

Ob es nun auch wieder eine Ausgabe aus Mallorca geben wird, dazu hält sich der Sender auf Nachfrage von spot on news noch bedeckt: "Hierzu können wir leider noch keine Angaben machen", heißt es von der Pressestelle. Details zu den Sendungen würden folgen.

Thomas Gottschalk führte von 1987 bis 1992 und von 1994 bis 2011 durch die TV-Show. Seit dem erfolgreichen Comeback mit über 14 Millionen Zuschauern im vergangenen Jahr sitzt er wieder fest im Moderationssattel des Kultformats.