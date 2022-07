"Wer wird Millionär?" und mehr: RTL startet Quizshow-Sommer

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" startet ab 1. August zum zweiten Mal. Am selben Tag feiert auch das neue Quizformat "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" mit Hans Sigl Premiere.

"Wer wird Millionär?"-Fans können sich freuen: Die Quizshow mit Günther Jauch (65) kehrt am 11. Juli nicht nur mit neuen Folgen zurück. Ab 1. August startet RTL auch zum zweiten Mal um 20:15 Uhr in eine 3-Millionen-Euro-Woche ( ). An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten dann wieder um den Einzug in die Finalsendung am 4. August, um möglicherweise den höchsten Gewinn in der Geschichte der Show, drei Millionen Euro, mit nach Hause zu nehmen.

Des Weiteren kündigt der Sender den Starttermin von "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" an. Das neue Quizformat mit Gastgeber Hans Sigl (53) wird ebenfalls am 1. August Premiere feiern und viermal pro Woche, Montag bis Donnerstag, ab 23:20 Uhr zu sehen sein.

Diese Promis treten an

In der Event-Showreihe lädt Sigl laut Ankündigung Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einer Mischung aus Quiz und Talk. Jana Azizi (33) und Pierre M. Krause (45) stehen dem Schauspieler dabei zur Seite. Pro Episode werden drei Prominente auf den Ratesesseln Platz nehmen. Die beiden besten Promis kommen eine Runde weiter und treten am darauffolgenden Tag gegen neue Konkurrenz an. In der elften Ausgabe steht dann das Halbfinale an, in der zwölften Finalfolge wird der "unfassbar Schlauste" gekürt.

Mit dabei sind unter anderem der Stargeiger David Garrett (41), die Athletin Sabrina Mockenhaupt (41), der Moderator Thomas Hermanns (59), Ex-Fußball-Profi Rúrik Gíslason (34), der Moderator Wolfram Kons (58), Komiker Oliver Kalkofe (56) und der Hundetrainer Martin Rütter (52).