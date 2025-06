"Wer wird Millionär?"-Special und mehr: Die TV-Highlights zu Pfingsten

Zu Pfingsten haben die TV-Sender ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Sportfans, Disney-Liebhaber oder Ratefüchse kommen auf ihre Kosten.

Ein sportliches Finale, eine Free-TV-Premiere für die ganze Familie oder ein spannender Krimi: Das TV-Programm zu Pfingsten hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Diese Highlights laufen vom 7. bis 9. Juni.

"Schlag den Star"

Am Samstag, 7. Juni, steigt auf ProSieben die nächste "Schlag den Star"-Ausgabe (20:15 Uhr). Die Reality-Stars Shania und Davina Geiss treten gegen die Schauspielerinnen Lilli und Luna Schweiger an. Welche Promi-Töchter haben im Kampf um 100.000 Euro das Näschen vorn? Wie immer warten 15 Duelle rund um Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Wissen. Matthias Opdenhövel moderiert, Ron Ringguth kommentiert.

"Book Club - Ein neues Kapitel"

Free-TV-Premiere am Sonntag, 8. Juni, um 20:15 Uhr in Sat.1. Vier beste Freundinnen stürzen sich ins größte Chaos ihres Lebens: Nach endlosen Zoom-Calls während Corona packen Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) und Carol (Mary Steenburgen) endlich ihre Koffer für die lang geplante Italien-Reise. Aber was als Traumurlaub beginnt, wird zum absoluten Alptraum: Das Gepäck ist weg, Dianes Urne mit ihrem verstorbenen Mann verschwindet, und wegen eines dummen Missverständnisses mit der Polizei landen alle vier im Knast. Zum Glück warten am Ende ein paar romantische Überraschungen auf sie.

"UEFA Nations League Finale"

Auch ein sportliches Highlight wartet am Sonntag. Wer schnappt sich den begehrten "UEFA Nations League"-Titel? RTL zeigt das Finale zwischen Spanien und Portugal live (8. Juni, 20:15 Uhr, RTL). Zum ersten Mal überhaupt steigt das Final Four in Deutschland.

"Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern"

Am Pfingstmontag um 19:05 Uhr geht's wieder los - Deutschlands beliebteste Liebes-Show bringt erneut Herzen zum Schlagen. Inka Bause präsentiert schon zum 21. Mal Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland, die endlich ihre große Liebe bei "Bauer sucht Frau" finden wollen. Und das Beste: Bei Mutterkuhhalter Paul und seiner Anna gibt's richtig große News.

"Wer wird Millionär? Das große Überraschungs-Special"

Am Pfingstmontag geht es um 20:15 Uhr bei RTL weiter mit einem "Wer wird Millionär?"-Überraschungs-Special, das traditionell zu Pfingsten ausgestrahlt wird. Acht Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen wieder in der Auswahlrunde um den Platz bei Günther Jauch - und die Chance auf die Million. Alle, die es auf den "heißen Stuhl" schaffen, bekommen eine Pfingst-Überraschung, die ihnen später helfen kann.

"Tatort: Feuer"

Am 9. Juni zeigt das Erste um 20:15 Uhr eine neue "Tatort"-Ausgabe. Im "Tatort: Feuer" rennt die kleine Zoe frühmorgens mit völlig rußverschmiertem Gesicht durch eine Siedlung am Rand von Dortmund und wäre fast von einem Auto erfasst worden. Ihre Mutter liegt tot im Haus - Rauchvergiftung. Papa Jens Hielscher hat ein Alibi, Halbbruder Finn ist spurlos verschwunden. Schnell steht fest, dass es Brandstiftung war. Aber warum? Die Tote heißt Meike Gebken und lebte erst seit vier Wochen mit ihrer kleinen Tochter im Frauenhaus. Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) muss undercover im Frauenhaus ermitteln, um der Sache auf den Grund zu gehen.

"Fast & Furious 10"

Auf ProSieben geht es am 9. Juni um 20:15 Uhr rasant zu. Der zehnte Teil der Action-Kracher-Reihe "Fast & Furious" feiert Free-TV-Premiere: Dominic Toretto (Vin Diesel) glaubt, endlich zur Ruhe gekommen zu sein - doch weit gefehlt. Ausgerechnet Dante, der Sohn des einst getöteten Drogenbosses Reyes, taucht wieder auf. Zwölf Jahre lang hat er einen perfiden Racheplan geschmiedet - und jetzt will er Dominic endgültig zu Fall bringen.

"Arielle, die Meerjungfrau"

Erstmals im TV ist am 9. Juni zur Primetime in Sat.1 "Arielle, die Meerjungfrau" zu sehen. Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey) lebt tief unten im Meer bei ihrem Vater König Triton (Javier Bardem). Aber die Menschenwelt da oben fasziniert sie. Als sie dann Prinz Eric (Jonah Hauer-King) trifft, ist es um beide geschehen. Um Eric wiederzusehen, bringt Arielle ein großes Opfer: Sie gibt nicht nur ihren Fischschwanz auf, sondern auch ihre wunderschöne Stimme.