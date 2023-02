Ulla Kock am Brink kehrt als Moderatorin zurück: Neue Spielshow auf Sat.1

Ab dem 13. März läuft "Die perfekte Minute" unter der Woche täglich. Ulla Kock am Brink moderiert.

Ulla Kock am Brink präsentiert ab März eine Game-Show bei Sat.1. (Archivbild)

Rückkehr einer der bekanntesten TV-Moderatorinnen der 1990er Jahre: Ulla Kock am Brink präsentiert ab 13. März unter der Woche eine Spiel-Show bei Sat.1. Das Startdatum teilte der Privatsender am Sonntag in Unterföhring bei München mit.

"Die perfekte Minute" kehrt 2023 mit Ulla Kock am Brink auf die Bildschirme von Sat.1 zurück. © Sat.1/Willi Weber

Die 61-Jährige hatte erst im Herbst beim Konkurrenzsender RTL ein Revival der "100.000 Mark Show" und damit die Sendung präsentiert, die sie schon in den 1990er Jahren moderiert hatte.

Show mit Ulla Kock am Brink täglich bei Sat.1

Sat.1 hat die Game-Show "Die perfekte Minute", die montags bis freitags um 19.00 Uhr läuft, so konzipiert: Kandidatinnen und Kandidaten spielen pärchenweise um 25.000 Euro. Sie müssen in einer Minute mit Alltagsgegenständen eine Aufgabe lösen.