Überraschung! Lucas Cordalis zieht ins Dschungelcamp 2022

In der "Dschungelshow" wird noch nach dem Gewinner des "Goldenen Tickets" gesucht, Lucas Cordalis ist unterdessen sicher 2022 dabei.

Im Halbfinale von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (RTL, ) sorgte Lucas Cordalis (53) für die wohl größte Überraschung des Abends. In der Live-Sendung gab er am Mittwoch (27. Januar) bekannt, dass er Teilnehmer der kommenden Staffel ist und 2022 nach Australien reisen wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Ehemann von Daniela Katzenberger (34) tritt damit in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis (1944-2019, ). Dieser gewann im Jahr 2004 die allererste Staffel und wurde zum ersten Dschungelkönig gekrönt. Warum Sohn Lucas ganze 18 Jahre später versucht, es ihm gleichzutun? Aus Respekt vor seinem Vater habe er in den vergangenen Jahren eine Teilnahme an dem Format stets ausgeschlossen, sagte er. Der 53-Jährige sei der Meinung gewesen, "dass ein König in der Familie reicht". Nun will er sich jedoch als würdiger Nachfolger erweisen.