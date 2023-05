TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) müssen Boerne und Thiel das Geheimnis um eine Moorleiche lösen. Bei "Grill den Henssler" (VOX) steigt das Staffelfinale und auf ProSieben wird ein Chirurg zum Marvel-Magier "Doctor Strange".

"Tatort: Rhythm and Love": Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) kniet nieder vor seiner Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch).

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Rhythm and Love, Krimi

Kein Handy, keine Papiere, keine Kleidung: In einem Moorgebiet wird eine nackte männliche Leiche gefunden. Ausgerechnet dank Prof. Boernes (Jan Josef Liefers) Spürsinn ist die Identität des jungen Mannes schnell geklärt: Es handelt sich um Maik Koslowski (Matthias Zera): Gemüsebauer, Aktmodell und Verfechter von freier Liebe. Er war zudem Leiter von Gruppenseminaren wie "Sexualität und Tantra", oder "Trommeln und Ekstase". Bei ihren Nachforschungen auf dem Erlen-Hof mit angrenzender Bauwagensiedlung stoßen Thiel (Axel Prahl) und Boerne auf verwirrende Beziehungsgeflechte.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Im Staffelfinale steht Steffen Henssler drei hochmotivierten Promis gegenüber. Insa Thiele-Eich, Torsten Sträter und Evelyn Burdecki fordern den Koch-King mit Hilfe von Coach Martin Klein zum kulinarischen Wettkampf heraus. Wer es zum Sieg schafft und somit das Preisgeld für einen guten Zweck spenden darf, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, Sat.1, Luca, Animationsabenteuer

Das junge Seeungeheuer Luca lebt mit seiner Familie unter der Meeresoberfläche nahe der italienischen Riviera. Als sein Freund Alberto es eines Tages mitnimmt, um die Welt jenseits des Wassers zu erkunden, beginnt für die beiden ein einzigartiges Abenteuer. An Land verwandeln sie sich nämlich in Menschen. Schon bald findet Luca Gefallen an seinen neuen Fähigkeiten. Dabei muss er aufpassen, dass niemand seine wahre Identität aufdeckt.

20:15 Uhr, ProSieben, Doctor Strange, Fantasy-Action

Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste (Tilda Swinton) bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Doctor Strange seine neu gewonnenen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? - Das Überraschungs-Special, Quizshow

Auf einmal um die Million spielen! Ob schlauer Kollege, guter Freund, Schwiegermutter oder Besserwisser: Wer räumt beim "Überraschungs-Special" ab? Auch die neue Folge ist für eine Überraschung gut. Das Special garantiert erstaunte Kandidaten: Die potenziellen Spieler durften nichts von der Anmeldung wissen! Wer ist dabei? Wie werden die Kandidaten überrascht? Günther Jauch gibt die Antwort!