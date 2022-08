TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) gibt die Leiche einer jungen Frau Rätsel auf. Tom Hanks muss in "Inferno" (RTL) eine globale Katastrophe verhindern. In "Der Fall Collini" (Sat.1) ist Elyas M'Barek Pflichtverteidiger in einem heiklen Mordfall.

28. August 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Heile Welt": Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, r.) erhält schlechte Nachrichten. © WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Menke