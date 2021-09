TV-Tipps am Sonntag

In "Pacific Rim - Uprising" (RTL) bedrohen die Kaiju-Monster erneut die Erde. Im ZDF gehen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet erneut ins TV-Triell. In "Ocean's 8" (Sat.1) machen acht Meisterdiebinnen New York unsicher.

12. September 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Pacific Rim - Uprising": Die Kaiju bedrohen erneut die Erde. © TVNOW / © 2018 Universal Studios. All Rights Reserved.