TV-Tipps am Samstag

Bei "Wetten, dass..?" (ZDF) begrüßt Thomas Gottschalk zahlreiche Stars. Die britischen Agenten in "Kingsman: The Golden Circle" (ProSieben) tun sich mit ihren US-Kollegen zusammen. Außerdem wird die "Diplomatin" (ONE) in einen Unfall mit Fahrerflucht verstrickt.

19. November 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk führt durch die Show. © ZDF/Sascha Baumann