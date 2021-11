TV-Tipps am Samstag

Welche Promis werden im großen Finale von "The Masked Singer" (ProSieben) enttarnt? Das Team von "München Mord" (ZDF) ermittelt nach einer Explosion in einem Schrebergarten. Bei RTL fragen sich Promis: "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?"

"The Masked Singer": Welcher Promi steckt im Mülli-Müller-Kostüm?

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Rätsel-Show

Im "The Masked Singer"-Finale werden die letzten vier Rätsel gelüftet: Welcher Promi schmettert als die Raupe die ganz großen Songs? Wer reißt die Zuschauerinnen und Zuschauer als Mülli Müller jede Woche von den Sitzen? Wer verbreitet als der Mops viel Liebe? Und wer verzaubert Woche für Woche als die Heldin? Im Rateteam ist Sänger Sasha zu Gast, der in der Dinosaurier-Maske die vorangegangene Staffel gewonnen hat.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Das Kamel und die Blume, Krimi

Das Kommissar-Trio Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) untersucht eine Explosion mit Todesfolge in einer Schrebergarten-Siedlung. Die Explosion war kein Unfall, sondern die Gasleitung wurde manipuliert. Celine Papst (Lena Meckel) taucht besorgt am Tatort auf. Denn sie und vor allem ihr neuer Freund Karim (Hassan Akkouch) nutzen die betroffene Hütte, die Celines Vater Oliver Papst gehört. Celines Sorge um Karim ist begründet.

20:15 Uhr, RTL, Bin ich schlauer als Lukas Podolski?, Show

Wie schlau ist Fußball-Star und Supertalent-Juror Lukas Podolski wirklich? Nach Günther Jauch, Oliver Pocher, Verona Pooth, Evelyn Burdecki, Peter Kloeppel und den Zarrellas tritt erstmals ein erfolgreicher Profifußballer an. Poldi wird sich einem umfangreichen Schlauheitstest unterziehen. Wer siegt bei Günther Jauch? Lukas Podolski, Martin Klempnow, Tahnee, Guido Cantz oder das repräsentative Deutschland-Panel?

20:15 Uhr, Sat.1, The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Klimawandel extrem: Professor Jack Hall (Dennis Quaid) und sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sehen sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Hall warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - Sam sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überrascht.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

In der neuen Ausgabe behauptet die kleine Giulia: "Ich kenne alle Helene-Fischer-Songs auswendig, kann jeden Titel nur anhand einer einzigen Sekunde identifizieren und bin darin besser als die Interpretin höchst selbst." Ob die Zehnjährige die Songs von Schlagerstar Helene Fischer tatsächlich besser kennt als die Sängerin?