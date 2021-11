TV-Tipps am Samstag

Im großen Comeback von "Wetten, dass..?" (ZDF) begrüßt Thomas Gottschalk zahlreiche Stars. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) rät Deutschland wieder, welche Promis sich in den Kostümen verstecken. In "Das Lied des toten Mädchens" (Das Erste) untersuchen zwei Reporter eine nie geklärte Bluttat.

20:15 Uhr, ZDF, Wetten, dass..?, Show

Thomas Gottschalk ist mit "Wetten, dass..?" wieder in deutschen Wohnzimmern zu Gast. Natürlich mit tollen Wetten, sensationellen Musik-Acts und großen Stars auf der Couch. Helene Fischer, Joko & Klaas und viele andere fiebern mit, wenn es für die Wettkandidatinnen und -kandidaten um alles geht. Michelle Hunziker ist ebenso mit dabei, und natürlich darf auch eine Bagger-Wette nicht fehlen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show

Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der Rätselspaß rund um "The Masked Singer" geht in die vierte Runde. Welcher Star verbirgt sich hinter der Heldin, dem Axolotol, Mülli Müller, dem Mops, dem Phönix, der Raupe und dem Teddy? Prominente Unterstützung im Rateteam bekommen Ruth Moschner und Rea Garvey heute von Moderator Thore Schölermann.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Lied des toten Mädchens, Krimi

Sauerland, im Herbst 1995: Auf dem Wilzenberg findet ein Spaziergänger die Leiche der Abiturientin Sonja Risse (Johanna Hens). Dass der Mörder eine Spieluhr mit dem Schlaflied "Hush Little Baby" am Tatort hinterlässt, führt jedoch nicht zur Aufklärung. In Köln macht 25 Jahre später die investigative Journalistin Stefanie "Mütze" Schneider (Lara Mandoki) eine überraschende Entdeckung: In einem stillgelegten Parkhaus filmt sie eine entkleidete Männerleiche - neben der eine Spieluhr läuft! Als ihr Kollege Jan Römer (Torben Liebrecht) die Melodie von damals erkennt, glaubt er sofort an einen Zusammenhang.

20:15 Uhr, VOX, Ghostbusters, Fantasykomödie

In New York werden immer mehr Geister gesichtet. Für die Expertin für paranormale Phänomene Abby (Melissa McCarthy) und ihre technologische Allzweckwaffe Jillian ist das eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass sie keine Spinnerinnen sind. Mit Abbys Studienfreundin Erin (Kristen Wiig) und der U-Bahn-Angestellten Patty (Leslie Jones) gründen sie eine Spezialgruppe, die Gespenster jagt. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters machen Furore und die große Stunde schlägt.

20:15 Uhr, Sat.1, Mission: Impossible - Phantom Protokoll, Actionthriller

Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird von Jane Carter (Paula Patton) und Benji Dunn (Simon Pegg) aus einem russischen Gefängnis befreit. Das Team startet eine Undercover-Mission, um in den Hochsicherheits-Archiven des Moskauer Kremls nach Informationen zu suchen. Ziel ist es, den Terroristen Cobalt (Mikael Nyqvist) zu identifizieren. Der Auftrag entpuppt sich als Falle. Cobalt jagt mit einer Bombe große Teile des Kremls in die Luft, was Russland als kriegerische Handlung seitens der Amerikaner interpretiert.