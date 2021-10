TV-Tipps am Samstag

Bei "The Masked Singer" (ProSieben) performen wieder Promis in schrillen Kostümen. Im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) wird ein Richter erschossen, der viele Feinde hatte. In "Geostorm" (Sat.1) löst ein Wetterkontrollsatellit einen globalen Supersturm aus.

"The Masked Singer": Moderator Matthias Opdenhövel liebt die neuen Masken.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show

Die beste verrückteste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden ... Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Der letzte Bissen, Krimi

Richter Drösser (Christoph Müller) wird in seinem Jagdrevier tödlich von einer Kugel getroffen. Er stand den Mächtigen nahe und war für seine harten Urteile bekannt. Kommissar Winkler (Kai Scheve) und Kollegin Szabo (Lara Mandoki) wird schnell klar, dass viele Grund hatten, sich an Drösser zu rächen. Darunter auch die Biobäuerin Carmen Weißflog (Katja Studt) und Saskia Bergelts Freund, der Imker Ronny Beer (Kai Schumann). Sie unterlagen vor Gericht, da Drösser in beiden Fällen zugunsten seines Jagdfreundes, des Großbauern Arnold Huber (Thomas Sarbacher), urteilte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, Sat.1, Geostorm, Katastrophenthriller

In der dystopischen Welt der Zukunft wird das Wetter auf der Erde von Satelliten gesteuert. Als eine Fehlfunktion dazu führt, dass man sie abstellen will und somit ein Sturm, der das Ende der Welt bedeutet, droht, hängt alles an Jake (Gerard Butler). Gemeinsam mit seinem Team muss er einen Weg finden, die Trabanten wieder unter Kontrolle zu bringen. Bald stellt sich jedoch die Frage: Wer kontrolliert hier eigentlich wen?

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Die Jubiläumsshow, Show

Auch in der Jubiläumsausgabe begrüßt Kai Pflaume wieder zahlreiche Topstars wie Schauspielerin Senta Berger, Sänger Peter Maffay, Entertainer Joko Winterscheidt, Schauspieler Elyas M'Barek, die Wimbledon-Siegerin Martina Hingis und den Singer-Songwriter Nico Santos. Sie alle treten in herausfordernden Duellen gegen ihre "kleinen Gegnerinnen und Gegner" an, die trotz ihres jungen Alters ganz besondere Fähigkeiten haben.

20:15 Uhr, ZDFneo, 3 Engel für Charlie, Actionkomödie

Der mysteriöse Charlie beauftragt seine drei Engel Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) und Alex (Lucy Liu), sich dem Fall des entführten Milliardärs Erik Knox anzunehmen. Wie immer erteilt er ihnen die Instruktionen per Lautsprecher. Leibhaftig hat keine von ihnen Charlie jemals gesehen. Doch diesmal müssen Natalie, Dylan und Alex an ihre Grenzen gehen, um den Täter zu überführen. Der Verdacht fällt schnell auf Roger Corwin, der durchaus ein Motiv hätte. Schließlich ist Knox sein erbitterter Konkurrent und in Besitz eines innovativen Computersystems, das auch Corwin gerne besitzen würde. Aber ist er wirklich der Kidnapper - oder trügt der Schein?