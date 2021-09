TV-Tipps am Samstag

In "Die Heimsuchung" (Das Erste) versucht ein BKA-Beamter seinen Kindheitsfreund aus dem Wachkoma zu holen. Beim "großen Deutschland-Quiz" (ZDF) üben sich Promis in Heimatkunde. In "Nur ein kleiner Gefallen" (ProSieben) geht eine Bloggerin dem Verschwinden ihrer Freundin auf den Grund.

25. September 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Die Heimsuchung": Ben (Kostja Ullmann, l.) traut Timmis Vater (Michael Witte) nicht. © ARD Degeto/Gordon Mühle